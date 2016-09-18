Konu para olunca FETÖ kendi adamlarını bile hiçe saydı. Hakan Şükür, rüzgar santrali kurmak için Uşak’a yatırım yaptı. Örgütün en önemli adamlarından Hazım Sesli ise kendi şehrinde rakip istemedi. “Buraya gelme” diyerek Hakan’ı kovdu.
FETÖ'nün 'MİT ve bürokrasi imamı' olduğu öne sürülen işadamı Hazim Sesli'nin, Hakan Şükür'e okkalı bir arsa tokatı attığı ortaya çıktı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesine ilginç bir tanık ifadesi girdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Y.Ç., Uşak polisine verdiği tanık ifadesinde, "Ünlü futbolcu Hakan Şükür, 2010'da 3 ortaklakurduğu HBA isimli enerji şirketi içinUşak'a arazi bakmaya geldi. Devletten teşvik amaçlı arazi almak için Hazım Sesli ile irtibata geçti" dedi. Ancak battaniye kralı olarak bilinen ve örgütün hem MİT hem de Afrika imamı olarak ün yapan Hazım Sesli, Hakan Şükür'ü kendisine rakip olarak gördü.
ABİLER ARASI SAVAŞ ÇIKTI
Şükür'ün kendi şehri Uşak'ta olmasından rahatsızlık duşan FETÖ'nün en önemli para kasalarından Sesli, tuzluk vekil olarak bilinen Şükür'ü resmen kovdu. Gizli tanık Y.Ç. ifadesinde bu durumu şu sözlerle anlattı: "Hazım Sesli, Hakan Şükür'ün arazi için Uşak'a gelmesinden rahatsız oldu. 'Niye bufirmayı buraya getiriyoruz, bu işi kendimizyaparız' diyerek o dönem HER ve HERA isimli enerji şirketi kurdu. Daha sonra devletin teşvik amacıyla bedelsiz olarak verdiği araziler bu şirketlere tahsis edildi" diye konuştu.
FETÖ'nün para kasalarından Hazım Sesli Ekim 2015'te tutuklanmıştı.
RÜZGAR GÜLÜ HAKAN ŞÜKÜR
Hakan Şükür, rüzgar türbini kurmak için şirket açtı. Ama Hazım Sesli'nin mekanı olan Uşak'tan arazi isteyince FETÖ için çatışmaya neden oldu.
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