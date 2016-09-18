  1. Sokak ortasında saldırıya uğradı
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Ölüm dalgası

Helime ve Ramazan Dursun çifti, Samsun’daki kızlarının yanına gitti. Damat Hidayet Atmaca kardeşleri Celil ile Muhammet’i ve annebabasını denize götürdü. Dalgalara kapılan Celil, Muhammed ve Hidayet boğuldu. Dün de kayınvalide öldü

Ölüm dalgası
Samsun'dan bir acı haber daha geldi! Konya'da oturan Ramazan Dursun (41) ve eşi Helime Dursun (38), Kurban Bayramı tatili için Samsun Çarşamba'da oturan kızları Emet Atmaca ve damatları inşaat işçisi Hidayet Atmaca'nın yanına gitti. Damat misafir olarak gelen kayınpederi ve kayınvalidesini, yanına eşi ve kardeşleri Celil ile Muhammet Atmaca'yı da alarak Atakum İlçesi'nde denize götürdü. Denizevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Helime Dursun, Hidayet, Celil ve Muhammet Atmaca dalgaların arasında kayboldu. Atmaca kardeşler hayatlarını kaybetti.

SABAH ACI HABER ULAŞTI
Kayınvalide Helime ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç kadın iki gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini dün sabaha karşı kaybetti. Eşini ve iki kayınbiraderini kaybeden 20 yaşındaki Emet Atmaca, annesinin acısıyla bir kez daha yıkıldı. Helime Dursun'un cenazesi yapılan otopisinin ardından toprağa verilemek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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