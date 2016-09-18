Ölüm dalgası

Helime ve Ramazan Dursun çifti, Samsun’daki kızlarının yanına gitti. Damat Hidayet Atmaca kardeşleri Celil ile Muhammet’i ve annebabasını denize götürdü. Dalgalara kapılan Celil, Muhammed ve Hidayet boğuldu. Dün de kayınvalide öldü
Samsun'dan bir acı haber daha geldi! Konya'da oturan RamazanDursun (41) ve eşi Helime Dursun (38), Kurban Bayramı tatili için Samsun Çarşamba'da oturan kızları Emet Atmaca ve damatları inşaat işçisi Hidayet Atmaca'nın yanına gitti. Damat misafir olarak gelen kayınpederi ve kayınvalidesini,yanına eşi ve kardeşleri Celil ileMuhammet Atmaca'yı da alarak Atakum İlçesi'nde denize götürdü. Denizevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Helime Dursun,Hidayet, Celil ve MuhammetAtmaca dalgaların arasındakayboldu. Atmaca kardeşler hayatlarını kaybetti.
SABAH ACI HABER ULAŞTI
Kayınvalide Helime ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç kadıniki gündür hastanede verdiğiyaşam mücadelesini dün sabahakarşı kaybetti. Eşini ve ikikayınbiraderini kaybeden 20yaşındaki Emet Atmaca, annesinin acısıyla bir kez daha yıkıldı. Helime Dursun'un cenazesi yapılan otopisinin ardından toprağa verilemek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.