O hain yakalandı

3 polisimizin şehit düştüğü, 217 vatandaşın da yaralandığı Elazığ saldırısının sorumluları bir bir yakalanıyor. PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, geçtiğimiz ay bombalı araçla ElazığEmniyet Müdürlüğü'nesaldıran kalleşlerden6'sını gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüte bağlı olduğu tespit edilen Metin M. adlı teröristile 5 kişi gözaltına alındı. Terörist Metin M.'nin, hain saldırıyı planladığı, bölgede keşif yaptığı ve araca bomba düzeneğini yüklediği belirlendi. Elazığ'ı kana bulayan kalleşin sorgusu sürüyor.
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