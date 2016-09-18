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O hain

O hain yakalandı
3 polisimizin şehit düştüğü, 217 vatandaşın da yaralandığı Elazığ saldırısının sorumluları bir bir yakalanıyor. 'lı lere göz açtırmayan güvenlik güçleri, geçtiğimiz ay bombalı araçla Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran kalleşlerden 6'sını gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüte bağlı olduğu tespit edilen Metin M. adlı terörist ile 5 kişi gözaltına alındı. Terörist Metin M.'nin, hain saldırıyı planladığı, bölgede keşif yaptığı ve araca bomba düzeneğini yüklediği belirlendi. Elazığ'ı kana bulayan kalleşin sorgusu sürüyor.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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