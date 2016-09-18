  1. Vatana göz dikenin gözlerini oyarız
  2. İkizler ikize gitti

New York’ta Türk imzası

New York’ta Türk imzası
Türkiye'de yarattığı John Paul Ataker markası ile New York Moda Haftası'na katılan 'in sergilediği 2017 yaz koleksiyonu büyük beğeni topladı. Birbirinden alımlı 38 mankenin sunduğu 44 kıyafeti, moda dünyasının başkentlerinden biri olan New York'ta Skylight Salonu'nda moda severlere sunan Ataker, gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi. Defileyi diplomatlar, modacılar ve moda yazarları de izledi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar