New York’ta Türk imzası

yarattığı John Paul Ataker markası ile New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker 'in sergilediği 2017 yaz koleksiyonu büyük beğeni topladı. Birbirinden alımlı 38 mankenin sunduğu 44 kıyafeti, moda dünyasının başkentlerinden biri olan New York'ta Skylight Salonu'nda moda severlere sunan Ataker, gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi. Defileyi diplomatlar, modacılar ve moda yazarları de izledi.