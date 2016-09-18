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Nere desi n annecim

18 Temmuz’da kaybolan Gülser Durgut, hala bulunamadı. Talihsiz kadının kızı Ezgi’nin “Anne seni çok özledim. Ne olur geri dön” sözleri yürekleri yaktı

Nere desi n annecim
Bursa 'de yaşayan 2 çocuk annesi Gülser Durgut (37), 18 Temmuz sabahı 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. 8 yaşındaki oğlu Emre'yi annesine bıraktıktan sonra kayıplara karışan kadından bir daha haber alınamadı. Akşam olduğunda eşinin eve gelmemesinden endişelenen Mehmet Durgut, paniğe kapıldı. Durumu hemen polise haber verdi. Ekipler bir yandan eşini ararken, kendisi de boş durmadı. Sokak sokak dolaşarak 2 evladının annesini aramaya başladı. Ancak Gülser Durgut hiçbir yerde bulunamadı.

2 AYDIR HABER YOK
Olayın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen talihsiz kadından iyi ya da kötü bir haber alınamadı. Yürütülen arama çalışmalarından bir ipucu da elde edilemedi. 6 yaşındaki Ezgi ve 8 yaşındaki Emre ise 2 ay boyunca her gün annelerinin dönmesini evlerinin camlarında bekledi. Eşinin hayatından endişe eden ve yetkililerden yardım bekleyen Mehmet Durgut, "İki çocuğumda annesiz kaldı. Onlarla ilgilenmeye çalışıyorum ancak bir annenin yerini tutamam" diye konuştu. Annesinin fotoğrafına sarılan minik Ezgi ise "Anne seni çok özledim. Ne olur geri dön. Sensiz yapamıyoruz" diye gözyaşı döktü.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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