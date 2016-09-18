Nere desi n annecim

Bursa İnegöl'de yaşayan 2 çocuk annesi Gülser Durgut(37), 18 Temmuz sabahı 'işegidiyorum' diyerek evdençıktı. 8 yaşındaki oğlu Emre'yi annesine bıraktıktan sonra kayıplara karışan kadından bir daha haber alınamadı. Akşam olduğunda eşinin evegelmemesinden endişelenenMehmet Durgut, paniğekapıldı. Durumu hemen polise haber verdi. Ekipler bir yandan eşini ararken, kendisi de boş durmadı. Sokak sokak dolaşarak 2 evladının annesini aramaya başladı. Ancak Gülser Durgut hiçbir yerde bulunamadı.
2 AYDIR HABER YOK
Olayın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen talihsiz kadından iyi ya da kötü bir haber alınamadı. Yürütülen arama çalışmalarından bir ipucu da elde edilemedi. 6yaşındaki Ezgi ve 8 yaşındakiEmre ise 2 ay boyunca hergün annelerinin dönmesinievlerinin camlarında bekledi. Eşinin hayatından endişe eden ve yetkililerden yardım bekleyen Mehmet Durgut, "İkiçocuğumdaannesiz kaldı.Onlarlailgilenmeyeçalışıyorumancak birannenin yerinitutamam" diye konuştu. Annesinin fotoğrafına sarılan minik Ezgi ise "Anneseni çoközledim. Ne olur geri dön. Sensiz yapamıyoruz" diye gözyaşı döktü.
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