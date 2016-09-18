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Kritik tarih 16 Aralık

Kritik tarih 16 Aralık
HSYK müfettişleri, Çözüm sürecini sekteye uğratmak için 'nün sabotaj eylemlerinin 17 Aralık darbe girişimiyle eş zamanlı olarak planlandığını belirledi. müfettişleri FETÖ'nün 17 Aralık süreciyle aynı anda Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Batman, Siirt ve ilçelerinde operasyonlara başladığını belirledi. Aralık ayında yapılması planlanan operasyon öncesi 90 günlük telefon dinleme kararı alan örgüte bağlı hakim ve savcılar, bu yolla Güneydoğu'da "Hükümet çözümde samimi değil" algısı oluşturup sokak protestolarında da emniyetteki FETÖ'cü polislerin sert müdahalesiyle çözüm sürecini bitirmeye hazırlandığı anlaşıldı. 17 Aralık Darbe girişiminden önce Güneydoğu'da halkı sokağa dökmeyi planlayan FETÖ'cü hainler, o günlerde CHP'li Mustafa Balbay Anayasa Mahkemesince tahliye edilince, tutuklu HDP'li milletvekilleri İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız'ın avukatlarının, bu kararı emsal gösterip 4 Aralık'ta yaptığı başvuruyu, 3 gün içinde olumlu ve olumsuz yanıt vermesi gerekirken, 16 Aralık 2013 günü, savcının da talebiyle oy birliğiyle reddetti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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