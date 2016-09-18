Koca dehşeti!

Türkiye'ninkanayan yarasıhaline gelen kadıncinayetlerine bir yenisidaha eklendi. Ankara'dadün 27 yaşındaki EbruK., evine dönerken, yolüstünde 30 yaşındakikocası Yılmaz K. ilekarşılaştı. Çift, henüzbelirlenemeyen birnedenle tartıştı.Çılgına dönenkoca, eşinidövmeyebaşladı.Dahasonrabelindeki ekmek bıçağınıçıkarttı. Kadını defalarcabıçakladı. Kanlar içindekalan Ebru K. yereyığıldı. Yılmaz K. isesırra kadem bastı.Çevredeki vatandaşlarise polis ve sağlıkekiplerini aradı. Olayyerine giden ekiplerağır yaralı olan kadınıhastaneye kaldırdı.Burada tedavi altınaalınan Ebru K., yapılantüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.Acı haberi alan yakınlarıise yıkıldı. Emniyet güçleri,kaçan kocayı kısa süredeyakalayarak gözaltına aldı.
KADIN CİNAYETLERİ HARİTASI
2015 yılında Türkiye'de 309'u silahlı, toplam 414 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerde anne karnındaki 6 haftalık ceninden 85 yaşındaki kadına toplam 414 kadın ve aile bireyi öldürüldü, kimisi ağır 91 kadın ve aile bireyi de yaralandı.
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