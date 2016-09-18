Koca dehşeti!

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da dün 27 yaşındaki Ebru K., evine dönerken, yol üstünde 30 yaşındaki kocası Yılmaz K. ile karşılaştı. Çift, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Çılgına dönen koca, eşini dövmeye başladı. Daha sonra belindeki ekmek bıçağını çıkarttı. Kadını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ebru K. yere yığıldı. Yılmaz K. ise sırra kadem bastı. Çevredeki vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler ağır yaralı olan kadını hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ebru K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Emniyet güçleri, kaçan kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



KADIN CİNAYETLERİ HARİTASI

2015 yılında Türkiye'de 309'u silahlı, toplam 414 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerde anne karnındaki 6 haftalık ceninden 85 yaşındaki kadına toplam 414 kadın ve aile bireyi öldürüldü, kimisi ağır 91 kadın ve aile bireyi de yaralandı.