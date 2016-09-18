Kapı aralandı

Fırat Kalkanı’nın 3. aşamasına hızlı girildi. ‘Kapı’ manasına gelen El Bab’ı DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonda 26 terör hedefi yerle bir edildi. Tatimus, Cakka ve Baragat bölgelerine girildi.
Fırat Kalkanı Operasyonu 25. gününü doldururken harekata ilk kez ABD Özel Kuvvet askerlerinin de katıldığı duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine yapılan hava harekatında DAEŞ'e ait üç adet binanın imha edildiği belirtildi. TSK'nın diğer açıklamasında "AzezÇobanbeyarasındaki bölgedeicra edilen harekâta koalisyonkapsamında ABD Özel Kuvvetleridestek vermiştir. Ateş destek vasıtaları tarafından, tespit edilen 26 DAEŞ hedefine 72 adet Fırtına mermisi atılmıştır" denildi. Böylece operasyonun başından bugüne kadar toplam 553 hedefe 2 bin 327 atım yapıldığı da eklendi. Operasyon kapsamında Özgür Suriye Ordusu da ilerlemeye devam etti. ÖSO'nun Kunaytirah, Tatimusve Cakka bölgelerinde sıcak temasta bulundukları ve Tatimus'ta 5 kayıp verdikleri belirtildi. Sınırın hemen yanında bulunan DAEŞ kontrolündeki Azez'in Baragat ve Kefergan ileçevre köyleri ÖSO tarafından ateşaltına alınırken, operasyona TSK'da fırtına obüsleri ve füze rampalarıyla destek verdiği öğrenildi. ÖSO'nun iki bölgedeki bazı köyleri ele geçirdiği bildirildi. Böylelikle DAEŞ'ten temizlenmesi hedeflenen El Bab kentine bir adım daha yaklaşıldı.
ABD DESTEĞE BAŞLADI
Harekata ABD askerlerinin katıldığını Amerikan yetkililer de doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri de, bazı Amerikan özel kuvvetleribirliklerinin, Suriye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerindeki operasyonlarda Türk birliklerine ve Suriyeli muhalif güçlere destek verdiğini bildirdi.
BAYRAKLARİNDİ Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK'nın kolu YPG, Türk ordusundan çekinerek binalara Amerikan bayrağı asarken o bayrakların bir kısmı indirildi. Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan ABD bayraklarından gümrük binasının üstündekinin ise kaldırılmadığı görüldü. Teröristlerin ABD bayrağını TSK'nın olası bir operasyonuna karşı "kalkan" olarak kullandığı öğrenilirken ABD basınında ise "Ateş açılması üzerine bayrak ABD askerleri tarafından asıldı" ifadeleri kullanıldı.
ABD VARSABİZ YOKUZ! Özgür Suriye Ordusu çatısı altında DAEŞ'e karşı savaşan bazı muhalif grupların ABD askerleri ile birlikte operasyonda yer almak istemediği iddia edildi. Önceki gün Çobanbey'e gelen 4'ü komutan 29 ABD askeri, ÖSO tarafından protesto edilmişti. ABD askerlerinin katılmasının ardından ise Ahrar El Şarkiyye "ABD'nin Suriye'de yeri yok" diyerek çekildiğini açıkladı.
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