Kahramana 500 bin Fatiha

15 Temmuz'da darbeci Semih Terzi'yi vuran Ast. Ömer Halisdemir, şehadet makamına ulaştı. Ama hainleri karargaha sokmadı. Millet de üniformalı teröristleri hezimete uğratıp darbeyi bastırdı. Kahramanları ise unutmadı. Şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı.
Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabri de ilk günden itibaren doldu taştı. Bir Fatiha okumak için gelenlerin sayısı 500 bini aştı. Şehidin yakınları ise bu ilgiye hiç şaşırmadı: "Ömer, zaten kahramandı. Bu milletin şehitlere sahip çıkması bizi duygulandırdı."
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