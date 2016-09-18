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Kahramana 500 bin Fatiha

Millet, ’i unutmadı. Yüzlerce kilometreyi aşıp bir Fatiha okumak için Niğde’ye aktı.

Kahramana 500 bin Fatiha
15 Temmuz'da darbeci Semih Terzi'yi vuran Ast. , şehadet makamına ulaştı. Ama hainleri karargaha sokmadı. Millet de üniformalı teröristleri hezimete uğratıp darbeyi bastırdı. Kahramanları ise unutmadı. likler ziyaretçi akınına uğradı.

Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabri de ilk günden itibaren doldu taştı. Bir Fatiha okumak için gelenlerin sayısı 500 bini aştı. Şehidin yakınları ise bu ilgiye hiç şaşırmadı: "Ömer, zaten kahramandı. Bu milletin şehitlere sahip çıkması bizi duygulandırdı."
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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