İşte o belediyelerin kabarık sabıka kaydı

Kayyum atanan 24 HDP-DBP'li belediye ile ilgili yapılan incelemeler, belediyelerin terör örgütü PKK'nın yan kuruluşu gibi çalıştığını ortaya çıkardı. Kimi belediyeler terör örgütüne finansman destek sağlarken, kimi de resmi plakalı araçlarını hendek, çukur kazma gibi faaliyetlerinde kullandırdı. Terör örgütü üyelerine iş verip istihdam alanı açan belediyeler kadar, PKK adına çalışanlardan ve vatandaştan haraç toplayan yerel yönetimler de dikkat çekti. İşte o belediyelerin terör faaliyetlerinden bazıları:



KEPÇEYLE ZIRHLI ARAÇ DEVİRDİLER

ŞIRNAK: Silopi Belediyesi'ne ait kepçe, traktör ve çöp kamyonları, şehirleri savaş alanına çeviren hendek olaylarında teröristlere yardımcı olmak amacıyla kullanıldı. Bu araçlardan sadece zırhlı araçları engellemek ya da hendek kazmak için değil, emniyet güçlerine saldırılırken siper olarak da yararlanıldı. Silopi Belediyesi'nin bazı araçları güvenlik güçlerine yönelik saldırıda kullanıldı. 11 Ekim 2014'te İpekyolu Caddesi'nde belediyenin iş makinesi zırhlı araca saldırıp aracı devirdi. Devrilen emniyet aracına teröristler 15 molotof attı ve otomatik silahlarla taradı. 10 Kasım 2015'teki olaylarda da molotofla yakılan bir emniyet aracına belediye itfaiyelerinin kasten müdahale etmediği ve aracın yanmasını izlediği görüntülere takıldı.







HEM ARAÇ HEM DE ŞOFÖR TEMİN ETTİLER

MARDİN: Nusaybin Belediyesi'nin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığına ilişkin tanık ifadeleri, savcılık dosyasına girdi. Nusaybin'de yakalanan bir terörist şunları anlattı: "Belediye Başkanı Sara Kaya'nın da katıldığı grup, özerklik açıklaması yaptı. Sokağa çıkma yasağından önce hendek yapımı için Nusaybin Belediyesi'nden kepçe geldi. Hatta operatör de gönderdiler. Bu şahıs ve örgüttekiler birlikte hendek kazdılar. Ayrıca bize Nusaybin Belediyesi'nden yiyecek ve giyecek de geliyordu." Bu arada Nusaybin Belediyesi'ne iş yapan bazı yüklenici firmaların PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı da tespit edildi.





9 Temmuz'da Cevizlik Jandarma Karakolu'na yönelik bombalı saldırı Mazıdağı Belediyesi'ne ait bu kamyonla gerçekleştirildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN HARAÇ TOPLADILAR

VAN: Erciş Belediyesi, PKK için haraç toplama merkezi gibi kullanıldı. Yapılan bir incelemede, yeni kurulan bir otele ruhsat vermek için belediyenin otel sahibinden PKK adına 500 bin lira istediği anlaşıldı. Eski Belediye Başkanı Diba Keskin ile yardımcısı Nuri Çiçek'in adı şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi.





Polisler, 1 Eylül 2015'te Van'da bu aracı durdurdu. Araçtaki üç şahıstan biri kaçarken yapılan aramada silahlar bulundu.



DİYARBAKIR: Sur Belediyesi'nde kendisinden haraç istenen bir vatandaş emniyete başvurarak başından geçenleri şöyle anlattı: "Belediyeye ruhsat için müracaat ettim. Benden 70 bin lira istediler. Bir liste çıkarıp başkalarının 150 bin, 250 bin verdiğini söylediler. Benim o kadar param yoktu. Pazarlık yaptık. 35 bin lira verdim. Bana karşılığında 1110 liralık makbuz verdiler. Sonra öğrendim ki makbuz dışındaki meblağ örgüte gönderilmiş." Yine Sur Belediyesi, konut projesi yapan bir müteahhitten, projenin ikinci etabının ruhsatı için konutların yüzde 7 ila 10'una denk gelen bölümünü PKK'ya fon olarak istedi. Proje, baskı nedeniyle işleri bozulan müteahhidin elinden alınarak örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir işadamına verildi.



PKK'LILARA KALKAN OLDULAR BATMAN: Belediyeye farklı zamanlarda alınan 400 taşeron işçiden 328'inin kendisi ya da birinci dereceden akrabasının PKK ile ilişkisi tespit edildi. Aynı belediye yönetici ve çalışanları Yamaçlı'da teröristlere yönelik operasyonu engellemek için canlı kalkan oldu, Mehmetçiğe saldıran hainlerin kaçmasına yardım etti.





Van Belediyesi'ne ait bu araçtaki 4 kişi, dur ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açtı.



TERÖRİSTE ISLAK İMZALI MEKTUP

IĞDIR: Hoşhaber Belediyesi, PKK'ya lojistik destek sağladı. Belediye tarafından alınan ihtiyaç ve gıda malzemeleri, teröristlerin kullandığı mağaralardan çıktı. Aramalarda, Belediye Başkan Vekili Kasım Akgün'ün, sözde Serhat Eyalet komutanına gönderdiği ıslak imzalı yazı ele geçirildi. Yazıda Akgün'ün "Diğerleri örgüte ne kadar para veriyorsa ben de her ay o kadar veriyorum. Saygılarımla" yazdığı ortaya çıktı.



PKK'NIN BEYAZ KEPÇESİ

MARDİN: Derik Belediyesi'nde iş makinelerinin terör örgütü yararına kullanıldığını gösteren en somut olaylardan biri yaşandı. Kale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kepçe ile silahlı şahısların kazı yaptığı bilgisi üzerine olay yerine giden zırhlı ekiplere teröristler roketatarla saldırdı. 5 polis yaralandı. Operasyon genişletildi. Beyaz renkli kepçenin barikat yapmak için malzeme taşıdığı görüldü. Dur ihtarına uymayınca silahla müdahale edildi. Derik Belediyesi'ne ait kepçe kullanılamaz hale getirildi.



CEPHANELİK GİBİ TRAKTÖR

MARDİN: Dargeçit Belediyesi'ne ait bir traktörde 4 Ocak'ta Safa Mahallesi Kilise Sokak'ta arama yapıldı. Traktörün içinden adeta bir cephanelik çıktı. Kasada ele geçirilen malzemeler arasında 7 roketatar, 2 bixi, 5 Kalaşnikof, 1 MP5, 24 antitank roket mermisi yer aldı. Traktörde yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi. Aynı belediyeye ait bir kepçe, 10-12 Ekim 2015 arasında meydana gelen barikat, hendek ve silahlı terör eylemleri sırasında hendek kazma ve barikat kazma amacıyla kullanıldı. Güvenlik güçleri müdahale ederek iş makinesine el koydu. Yine belediyeye ait bir kamyondan güvenlik güçlerine ateş açılınca, çatışma çıktı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.





Mardin Dargeçit Belediyesi'ne ait bu traktörde, 4 Ocak'ta yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.



RESMİ PLAKALI BOMBA

MARDİN: Mazıdağı Belediyesi'ne ait bir kamyon bomba yüklü araç olarak kullanıldı. Teröristler, 9 Temmuz'da Artuklu'daki Cevizli Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2'si asker 3 kişi şehit olmuş, 38 kişi yaralanmıştı. Saldırıda Mazıdağı Belediyesi'ne ait 47 AS 012 plakalı kamyon kullanıldı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Hüseyin Palay ile İlaçlama birimi Amiri Cengiz Öztürk de yer aldı. Mazıdağı Belediyesi Zabıta Amiri İsmail Tatlı da gözaltına alınan diğer isim oldu.



SABAH

