İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'le mücadele kapsamında Fatih ilçesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü ile bağlantılı olan yabancı uyruklu şüphelilerin adreslerini tespit etti.
Söz konusu 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycan, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden bazılarının birçok kez Suriye'deki çatışma bölgelerine gittiklerinin belirlendiği bildirildi.
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