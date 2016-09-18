  1. Gönüllerin de şampiyonu
  2. Kavga bitmedi

İşadamına pusu

İşadamına pusu
Ordu'nun Kumru ilçesinde, Ayvalı Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Ali İhsan Eruzun'a (55), aracıyla yol kenarında bekleyen dünürü Musa V. (44) tarafından tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Eruzun, göğsünden ağır yaralandı. Kanlar içinde Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eruzun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ankara'da müteahhitlik yaptığı öğrenilen Eruzun'un cesedi hastane morguna kaldırıldı. Musa V. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Musa V.'nin daha önce fındık bahçesinde dünürü Ali İhsan Eruzun'a pusu kurduğu belirlendi. Bu yüzden de iki dünür arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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