İkizler ikize gitti

Kahramanmaraş Afşin'te yetişen tek yumurta ikizi erkek kardeşler, Resul ve Selami Kızılay (27), tek yumurta ikizi Hilal ve Zeynep Karahan'a (21) talip oldu. Ailelerin ve kız kardeşlerin bunu olumlu bulması üzerine yapılan nişanın ardından ikizler, çifte düğünle dünya evine girdi. İkizlerden Selami Kızılay, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık bir de bacanak olduk çok mutluyuz" derken, gelinlerden Hilal Karahan da, "İkiz olmaları bizim için olumlu oldu" dedi.
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