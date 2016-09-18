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ikize gitti

İkizler ikize gitti
Kahramanmaraş Afşin'te yetişen tek yumurta ikizi erkek kardeşler, Resul ve Selami Kızılay (27), tek yumurta ikizi Hilal ve Zeynep Karahan'a (21) talip oldu. Ailelerin ve kız kardeşlerin bunu olumlu bulması üzerine yapılan nişanın ardından , çifte düğünle dünya evine girdi. İkizlerden Selami Kızılay, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık bir de bacanak olduk çok mutluyuz" derken, gelinlerden Hilal Karahan da, "İkiz olmaları bizim için olumlu oldu" dedi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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