  1. İkizler ikize gitti
  2. Havada doğum

Hitler’in torunları meydana çıktı

Hitler’in torunları meydana çıktı
Almanya'da Essen Bölgesi'nde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı ve inşaatı devam etmekte olan Essen Merkez Yeni Camisi'nin bahçe giriş kapısının her iki tarafına domuz kafası asıldı. Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün yapılan çirkin saldırının ardından Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ile Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan olayla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar