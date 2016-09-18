Hitler’in torunları meydana çıktı

Almanya'da Essen Bölgesi'nde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı ve inşaatı devam etmekte olan Essen Merkez Yeni Camisi'nin bahçe giriş kapısının her iki tarafına domuz kafası asıldı. Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün yapılan çirkin saldırının ardından Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ile Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan olayla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.