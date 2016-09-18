  1. Kapı aralandı
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ortaya çıkıyor

Hazine ortaya çıkıyor
'nün kasalarından Koza-İpek Grubu'nun sahibi 'in Marmaris'teki "Angel's Peninsula" adlı otelinin arazisinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ekip ve ekipmanlarının da yardımıyla arama yapıldığı öğrenildi. İsmi "Angel's Marmaris" olarak değiştirilen otelin denize uzanan burun kısmında yapılan arama çalışmaları nedeniyle bölgeye giriş yasaklandı. Yasak nedeniyle denize konulan şamandıralarla da teknelerin bölgeye yanaşmalarının engellendiği öğrenildi. Askeri bir ekibin de güvenliği sağladığı bildirildi. Otelde 18 ton altın saklandığı iddiaları üzerine başlatılan aramalarda, Türk mühendislerince geliştirilen özel bir cihazla toprağın altında metal bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Fetulah Gülen'in bir gülüşüne servetini feda edeceğini söyleyen Akın İpek'in 18 ton altını bulunursa ye kalacak.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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