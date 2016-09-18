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Havada

Havada doğum
Suriye uyruklu hamile bir kadın, İstanbul'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e giden bir Türk hava yolu şirketine ait uçağa bindi. İnişe 45 dakika kala Ukrayna hava sahasındayken sancıları başladı. Nisrin Sabuncu adındaki yolcu tercümanlık görevi üstlendi. Hemşirlik dersleri alan personel de doğumu gerçekleştirdi. Annenin ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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