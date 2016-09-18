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Güvenlik toplantısı sona erdi

başkanlığında 22 ilin valisi ile yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.

İçişlerindeki kritik toplantı 9,5 saat sürdü

Ankara'da başkanlığında Doğu ve Güneydoğu'daki 22 ilin valisiyle yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.

TOPLANTI 9,5 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 9,5 saat sürdü.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 20:03
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