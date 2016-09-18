Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Doğu ve Güneydoğu'daki 22 ilin valisiyle yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.
TOPLANTI 9,5 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 9,5 saat sürdü.
Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Doğu ve Güneydoğu'daki 22 ilin valisiyle yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.
TOPLANTI 9,5 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 9,5 saat sürdü.
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