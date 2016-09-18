Gülen'in yeğeninin eşi Fransa'ya kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan veTurgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunanMehmet Türk'ün, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Fransa'ya kaçmak isterken gözaltına alındığı bildirildi.

PARİS'E KAÇACAKTI

Fransa'nın başkenti Paris'e kaçmak üzere bulunduğu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Türk, Manisa'nınTurgutlu ilçesine getirildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Türk, çıkışta görüntü almak isteyen gazetecilere "İyi çekin, Allah ne kadar FETÖ'cü varsa belasını versin" diye bağırdı.

Sağlık kontrolünün ardından Mehmet Türk, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Türk'ün Paris'e gitmek istediği sırada yakalandıktan sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alındığını kaydetti.

İlçedeki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında firari şüpheli İ.K'nin de yakalandığı bildirildi.



ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY SORUMLULARINDAN CEMAL TÜRK'ÜN AĞABEYİ

Fetullah Gülen'in yakın dostu olan babası Mustafa Said Türk'ün örgüt televizyonunda Fetullah Gülen'in elinde büyüdüğünü ifade ettiği Mehmet Türk'ün, örgütün HavaKuvvetleri İmamı olarak bilinen Adil Öksüz'ün hocası olan örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtilen Cemal Türk'ün de ağabeyi olduğu belirtildi.