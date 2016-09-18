Gönüllerin de şampiyonu

Manisa'da Gediz Mahallesi'nde annesi Şükran Kamal ve 4 kardeşiyle yaşayan güreş sporcusu Kerem Kamal (17), maddi zorluklara ve imkansızlıklara rağmen hayallerinin peşinden koştu. Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikinciliği kazandı. Güreş sporuna 6 yıl önce başlayan Kamal, bir kolu felçli annesi, konuşma ve zihinsel engelli küçük kardeşi Yağmur'un da umudu oldu. Yokluklar içinde başarı hikayesi yazan genç sporcu, her gün düzenli olarak çalıştığını belirterek, azmi ve disiplinli çalışması sayesinde başarılı olduğunu ifade etti. Son olarak Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 54 kiloda dünya ikincisi olan Kerem, bu zamana kadar yaklaşık 70 madalya kazandığını dile getirdi.



ANNESİNİN GURURU

2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 3 dünya ikinciliği ve Türkiye'de düzenlenen birçok şampiyonada dereceler kazandı. Güreş sporundaki başarısının yanı sıra ailesi için de umut kaynağı oldu. Maddi sıkıntılar yaşayan aile, Kerem'in kazandığı şampiyonluklarla birlikte maddi olarak nefes aldı. Anne Şükran, oğlu adına çok sevindiğini belirterek, ailenin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Zor bir hayat yaşadıklarını anlatan Şükran Kamal, "Oğlum güreşteki başarılarıyla ailemizin geçim kaynağı oldu. O hem güreşte şampiyon hem de ailemizin şampiyonu" dedi.