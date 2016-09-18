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Gizli bölmeler derslik oluyor

Gizli bölmeler derslik oluyor
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından devlete devredilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün () okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Örgüte ait okul binalarında bulunan gizli bölmeler, bağlantı ve tali koridorların da yıkıldığı ve ihanet yuvası haline gelen bu odaların artık derslik olacağı öğrenildi.

Safure CANTÜRK
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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