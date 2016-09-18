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'te okula hain saldırı

'te bir ilkokula molotofkokteyli atıldı.

Gaziantepte okula hain saldırı

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan bahçesine gelen yüzü maskeli yaklaşık 15 kişilik bir grup, terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp ellerindeki molotofları okulun camından içeri attı.

Çıkan yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle, okul duvarında ve bir sınıfta hasar oluştu.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 18:23
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