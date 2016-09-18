Futbol aşkına

Gaziantep'teki saldırının ardından tam bir ay geçti. 56 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda 13 yaşındaki Selçuk Kalay ağır yaralı olarak kurtuldu. Kalay, dün hastaneden taburcu oldu. Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan talihsiz çocuk, tedavisineevde devam etmeye başladı.
Yanıkları nedeniyle fazla hareket edemeyen Selçuk'u arkadaşları ziyaret ederek moral verdi. İyileştikten sonra en çok futbol oynamak istediğini söyleyen Selçuk Kalay, "Arkadaşlarımla en çok futbol oynamayı özledim. Daha önceden futbol geçmişim de vardı. Ben daha çok forvet oynuyordum. Yanıma gelenarkadaşlarım, 'iyileşincetekrar futbol oynarız'diyorlar. Bu yüzdeniyileşince ilk işimfutbol oynamakolacak." diye konuştu.
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