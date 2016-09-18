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Futbol aşkına

Futbol aşkına
'teki nın ardından tam bir ay geçti. 56 kişinin hayatını kaybettiği acı olayda 13 yaşındaki Selçuk Kalay ağır olarak kurtuldu. Kalay, dün hastaneden taburcu oldu. Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan talihsiz , tedavisine evde devam etmeye başladı.

Yanıkları nedeniyle fazla hareket edemeyen Selçuk'u arkadaşları ziyaret ederek moral verdi. İyileştikten sonra en çok futbol oynamak istediğini söyleyen , "Arkadaşlarımla en çok futbol oynamayı özledim. Daha önceden futbol geçmişim de vardı. Ben daha çok forvet oynuyordum. Yanıma gelen arkadaşlarım, 'iyileşince tekrar futbol oynarız' diyorlar. Bu yüzden iyileşince ilk işim futbol oynamak olacak." diye konuştu.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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