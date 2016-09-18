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'nün para kasası yakalandı

'nün yapılanmasında "para kasası" olduğu iddia edilen Orhan Y, Kırşehir'de yakalandı

FETÖnün para kasası yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 'ta örgütün "para kasası" olduğu ileri sürülen Orhan Y, Kırşehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Orhan Y'nin (46), yolcu otobüsü ile Ankara'ya gideceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mucur ilçe kavşağında yaptıkları uygulamada Kahramanmaraş'tan gelen bir otobüsü durdurdu. Otobüste kontrol yapan ekipler, saç ve sakalını keserek kendini gizlemeye çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı. Üstünde ve çantasında yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilen Orhan Y'nin, emniyetteki işemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama ve yakalama kararı çıkarılan Orhan Y'nin örgütün Kahramanmaraş yapılanmasının "para kasası" olduğu ileri sürüldü.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 19:01
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