Engelleri kaldırın

Bursa'da yaşayan Emine ve İbrahim Kandemir çifti çocuklarıyla birlikte Hamitler TOKİ'de 4'üncü kata taşındı. Ailenin oğulları Kadir (16), burada kas hastalığına yakalandı. Yürüyemez hale geldi. 80 kiloya ulaştı. Eğitiminde dereceleri olan gencin annesi asansör ve engelli rampası olmadığı için evladını sırtında taşıdı. Ancak bulundukları yere otobüsün gitmemesi ailenin belini büktü. Anne bel fıtığı oldu. Yetkililer evde eğitim vermeyince de genç, eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aile çocuklarının eğitimine devam edebilmesi için yardım istedi.