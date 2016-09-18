  1. Yumurtalı tuzağa dikkat
  2. Sokak ortasında saldırıya uğradı

Engelleri kaldırın

Engelleri kaldırın
Bursa'da yaşayan Emine ve İbrahim Kandemir çifti çocuklarıyla birlikte Hamitler TOKİ'de 4'üncü kata taşındı. Ailenin oğulları Kadir (16), burada kas hastalığına yakalandı. Yürüyemez hale geldi. 80 kiloya ulaştı. Eğitiminde dereceleri olan gencin annesi asansör ve engelli rampası olmadığı için evladını sırtında taşıdı. Ancak bulundukları yere otobüsün gitmemesi ailenin belini büktü. Anne bel fıtığı oldu. Yetkililer evde eğitim vermeyince de genç, eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aile çocuklarının eğitimine devam edebilmesi için yardım istedi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar