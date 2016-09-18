Engelleri kaldırın

Bursa'da yaşayan Emineve İbrahim Kandemir çiftiçocuklarıyla birlikte HamitlerTOKİ'de 4'üncü kata taşındı.Ailenin oğulları Kadir (16),burada kas hastalığına yakalandı.Yürüyemez hale geldi. 80kiloya ulaştı. Eğitiminde dereceleriolan gencin annesi asansörve engelli rampası olmadığıiçin evladını sırtında taşıdı.Ancak bulundukları yere otobüsüngitmemesi ailenin belinibüktü. Anne bel fıtığı oldu.Yetkililer evde eğitim vermeyincede genç, eğitimine aravermek zorunda kaldı. Aileçocuklarının eğitimine devamedebilmesi için yardım istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.