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En önemli ortak Türkiye

En önemli ortak Türkiye
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi , ABD'nin DAEŞ politikasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Büyükelçi Jeffrey "Amerika ile PYD arasındaki ittifak sadece DAEŞ'e karşı ve DAEŞ'e karşı savaşta en önemli müttefikimiz Türkiye. Biz bunu biliyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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