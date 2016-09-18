"Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand İdari Birimi'nde bir camiye yönelik olarak namaz sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör eylemini kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir"
Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
"Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand İdari Birimi'nde bir camiye yönelik olarak namaz sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör eylemini kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir"
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
- Vatana göz dikenin gözlerini oyarız
- Teröristlere bir darbe daha!
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