  1. PKK hain saldırılarında siyasetçileri de hedef alıyor

Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama

, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişlerinden Pakistandaki terör saldırısına kınama
, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'la dayanışma içinde olduğunu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand İdari Birimi'nde bir camiye yönelik olarak namaz sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör eylemini kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir"
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar 19:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar