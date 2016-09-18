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Dijital piyasada

Dijital FETÖ piyasada
FETÖ darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen'le ilgili mobil oyunlar patladı. 15 Temmuz sonrası cep telefonları kullanımı için onlarca oyunun piyasaya sürüldüğü görüldü. On binlerce kullanıcı tarafından indirilerek oynanan oyunlar Feto'yu patakla, Feto'yu yumrukla, Hain Feto, Feto radarı gibi isimlerle hizmete sunuldu.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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