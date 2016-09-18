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Cudi ve Gabar’da ’ya

Cudi ve Gabar’da PKK’ya operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlere göz açtırmıyor. Şırnak'ta bulunan Cudi ve Gabar Dağları'nda terörist avına çıkıldı. Düzenlenen geniş çaplı a Atak ve Kobra taarruz helikopterleri de destek verdi. Teröristlerin inleri havadan karadan vuruldu. Cudi Dağı eteklerindeki Hisar Taburu'ndan da operasyon kapsamında belirli noktalara tank atışları yapıldı. Aynı bölgede bulunan Kösreli ve Derebaşı bölgelerini de Atak hejavascript:;likopterleri vurdu.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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