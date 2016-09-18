Cudi ve Gabar’da PKK’ya operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlere göz açtırmıyor. Şırnak'ta bulunan Cudi ve Gabar Dağları'nda terörist avına çıkıldı. Düzenlenen geniş çaplı operasyona Atak ve Kobrataarruz helikopterleri de destek verdi. Teröristlerin inleri havadan karadan vuruldu. Cudi Dağı eteklerindeki Hisar Taburu'ndan da operasyon kapsamında belirli noktalara tank atışları yapıldı. Aynı bölgede bulunan Kösreli ve Derebaşı bölgelerini de Atak hejavascript:;likopterleri vurdu.
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