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CHP'li 'den hakkında küstah sözler

İstanbu'da bir dernek tarafından düzenlenen etkinliğe katılan CHP'li 3. köprüye Türkiye'nin manevi değerlerinden olan 'in isminin verilmesini hazmedemedi. Eleştirinin dozunu kaçıran Eren Erdem haddini aşarak, "O kanlı, zalim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim." ifadelerini kullandı.

CHPli Eren Erdemden Yavuz Sultan Selim hakkında küstah sözler

Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Sözümüz Kutsaldır' adı verilen Sonbahar Resitali düzenlendi.

Etkinlik nedeniyle polis ekipleri bölgede önlem alırken, gelenler de aramadan geçirildi. Cemevindeki etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili de katıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM'E AĞIR HAKARETLER!
CHP'li Eren Erdem, burada yaptığı konuşmada Alevi toplumunun Türkiye'de laiklik, demokrasi ve barışın çimentolarından birisi olduğunu anlatırken, "O kanlı zalim Köprüsü'nü, 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim." diyerek tepki çeken bir açıklamaya daha imza attı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 12:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MURAT MURAT

BUNLARIN YERİ AKIL HASTANESİ,BİZİM EREN ERDEM GİBİLERLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ
YOK.HERKES İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.09.2016 12:57
ZIMBA ZIMBA

Türkiyede soytarilarin siyaset yaptigi sayfa kapandi artik hadi baska kapiya CIA artigi seni!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.09.2016 12:42
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