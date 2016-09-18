Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Sözümüz Kutsaldır' adı verilen Sonbahar Resitali düzenlendi.
Etkinlik nedeniyle polis ekipleri bölgede önlem alırken, gelenler de aramadan geçirildi. Cemevindeki etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de katıldı.
YAVUZ SULTAN SELİM'E AĞIR HAKARETLER!
CHP'li Eren Erdem, burada yaptığı konuşmada Alevi toplumunun Türkiye'de laiklik, demokrasi ve barışın çimentolarından birisi olduğunu anlatırken, "O kanlı zalim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim." diyerek tepki çeken bir açıklamaya daha imza attı.
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BUNLARIN YERİ AKIL HASTANESİ,BİZİM EREN ERDEM GİBİLERLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ
YOK.HERKES İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN.
Türkiyede soytarilarin siyaset yaptigi sayfa kapandi artik hadi baska kapiya CIA artigi seni!!!
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