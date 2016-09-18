Ceviz cinayeti!

İstanbul'da yaşayan ve bayram tatilinde Balıkesir'in Gönen ilçesine giden Recep Yılmaz (69), önceki gün oğlu ile birlikte ceviz toplamak için bahçesine gitti. Bu sırada bahçede ceviz toplayan 3 kişiden ikisi, Yılmaz ve oğlunu görünce kaçtı. Bülent Ecevit Konuşkan ise konuşmak için durdu. Ancak Recep Yılmaz tepki gösterince, genç de kaçmaya başladı. Bunun üzerine Yılmaz'da elindeki tüfekle birlikte Konuşkan'ın peşinden koşmaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar sırtına isabet eden Konuşkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisinin ateş etmediğini, tüfeğin koşarken düşünce ateş aldığını öne süren Recep Yılmaz, tutuklandı.



Rahmi ÇAKMA