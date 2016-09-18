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ne bomba ihbarı

Cemevine bomba ihbarı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Düztepe Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde Alevi Kültür Dernekleri'nin de bulunduğu ne dün bombalı eylem ihbarı yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cemevi önünde zırhlı araçlarla önlem alarak, cemevinin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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