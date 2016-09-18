Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu topraklarının vatan kılınması, milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, gaza anlayışının en önde gelen değerler arasında yer aldığını belirtti.

"Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından gaza inancı, bize 1071'de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ülkemizin ve milletimizin ilelebet var olacağını dünyaya açıkça ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu coğrafyanın ruhunda, ülkenin her taşı ve her toprağında, adları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin ve gazinin kanının bulunduğuna işaret etti.

Erdoğan, tarih boyunca nice savaşlar, çatışmalar yaşayan bu coğrafyanın sakinlerinin, istiklali ve istikbali için her daim teyakkuzda bulunan bir milletin evlatları olduğunu vurguladı.

Dün cephelerdeki savaşlarda istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletin, bugün de Türkiye'nin huzuruna kasteden terörle mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu millet, gazi millettir. Bu vatan, şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehide, her bir gaziye, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlara şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'müşir' ve 'gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."