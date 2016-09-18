Bodrum’da da yüzdük beraber

Tatilciler günü birlik tur tekneleriyle Karaada’ya gitti. Denize girdi. Yanında getirdikleri yiyecekleri sahile bıraktı. Kısa sürede koya inen 10 yavru ve 5 büyük domuzdan oluşan sürü insanlar sudayken yiyecekleri silip süpürdü
Türkiye'nin tatil merkezi Muğla Bodrum'da dün sıra dışı anlar yaşandı! Bodrum'a 4 mil uzaklıktaki Karaada'ya günübirlik tur tekneleriyle gidenturistler, Poyraz Koyu'ndaki yabandomuzlarını unutmadı. Tekneden denize atlayıp ellerinde yiyeceklerle koyun sahiline çıkan turistler, gıdaları çeşitli yerlere bıraktı. Ardındandenize girip, yüzmeye başladı.
'ADANIN MASKOTU OLDULAR'
Kısa süre sonra 10 yavru ve 5 büyük domuzdan oluşan sürüsü sahile kadar geldi. Yüzen 30'a yakın turistin oldukça yakınına gelen sürü, sadece yiyeceklerle ilgilendi. Domuzlar, yiyeceklerin tamamını 5 dakikada bitirdi. Turistler, bu manzarayı ilgiyle izledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesiyle günlük tura çıkan kent sakini sıhhi tesisatçı, evli ve 2 çocuk babası Turan Akuş, şöyle dedi: "Adada yaşayan domuzlar özellikle yaz aylarında açlıkla başbaşa kalıyorlar. Aralarında bazıları gerçekten çok aç kaldığı için bayağı zayıflamış. Domuzlara elimizden geldiğince yemek ve su bırakıyoruz, doyurmaya çalışıyoruz. Turistler deyanlarında getirdikleri yiyecekleri veriyor.Bir süre sonra turistler, domuzların sadeceyemek için kendilerine yanaştıklarını görüncerahatlıyorlar ve yüzmeye devam ediyorlar.Hayvanlarla birlikte yüzerek tatilden güzelbir anıyla dönüyorlar. Her yıl onlarcateknenin beslediği domuzlar artık insanlaraçok alıştı, adanın maskotu haline geldiler."
YİYECEKSİZKALIYORLAR Muğla'dakiBodrum Körfezi'ndekituristik Kara Ada'dakidomuzlar, yabanhayatında çoğu zamanaç kaldıkları içinkent merkezlerinekadar iniyor. Özelliklekışın sitelerin çöpkonteynerlerinedadanıyor. Ancakinsanlara zarar vermedenkarınlarını doyurupbölgeden ayrılıyor. Yazında turistlerin beraberlerindegetirdikleri yiyeceklerlebesleniyor. Yaşam alalarıdaraldığı için de çeşitli yerleregöç ediyor. Bunun bir örneği degeçen sene İstanbul'da yaşandı.3 farklı domuz, İstanbul Boğazı'nıyüzerek geçerken görüntülendi.
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