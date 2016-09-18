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’da da yüzdük beraber

Tatilciler günü birlik tur tekneleriyle Karaada’ya gitti. Denize girdi. Yanında getirdikleri yiyecekleri sahile bıraktı. Kısa sürede koya inen 10 yavru ve 5 büyük dan oluşan sürü insanlar sudayken yiyecekleri silip süpürdü

Bodrum’da da yüzdük beraber
Türkiye'nin tatil merkezi Muğla 'da dün sıra dışı anlar yaşandı! Bodrum'a 4 mil uzaklıktaki Karaada'ya günübirlik tur tekneleriyle giden turistler, Poyraz Koyu'ndaki yaban domuzlarını unutmadı. Tekneden denize atlayıp ellerinde yiyeceklerle koyun sahiline çıkan turistler, gıdaları çeşitli yerlere bıraktı. Ardından denize girip, yüzmeye başladı.

'ADANIN MASKOTU OLDULAR'
Kısa süre sonra 10 yavru ve 5 büyük dan oluşan sürüsü sahile kadar geldi. Yüzen 30'a yakın turistin oldukça yakınına gelen sürü, sadece yiyeceklerle ilgilendi. Domuzlar, yiyeceklerin tamamını 5 dakikada bitirdi. Turistler, bu manzarayı ilgiyle izledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesiyle günlük tura çıkan kent sakini sıhhi tesisatçı, evli ve 2 çocuk babası Turan Akuş, şöyle dedi: "Adada yaşayan domuzlar özellikle yaz aylarında açlıkla başbaşa kalıyorlar. Aralarında bazıları gerçekten çok aç kaldığı için bayağı zayıflamış. Domuzlara elimizden geldiğince yemek ve su bırakıyoruz, doyurmaya çalışıyoruz. Turistler de yanlarında getirdikleri yiyecekleri veriyor. Bir süre sonra turistler, domuzların sadece yemek için kendilerine yanaştıklarını görünce rahatlıyorlar ve yüzmeye devam ediyorlar. Hayvanlarla birlikte yüzerek tatilden güzel bir anıyla dönüyorlar. Her yıl onlarca teknenin beslediği domuzlar artık insanlara çok alıştı, adanın maskotu haline geldiler."

YİYECEKSİZ KALIYORLAR
Muğla'daki Bodrum Körfezi'ndeki turistik Kara Ada'daki domuzlar, yaban hayatında çoğu zaman aç kaldıkları için kent merkezlerine kadar iniyor. Özellikle kışın sitelerin çöp konteynerlerine dadanıyor. Ancak insanlara zarar vermeden karınlarını doyurup bölgeden ayrılıyor. Yazın da turistlerin beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle besleniyor. Yaşam alaları daraldığı için de çeşitli yerlere göç ediyor. Bunun bir örneği de geçen sene İstanbul'da yaşandı. 3 farklı domuz, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerken görüntülendi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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