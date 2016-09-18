Belediye geyiği!

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum'da Belediye resmi Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Yerli turistlerin Bodrum'dan ayrılışını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı ve Kadıköy Belediyesi'ne ithafen altına da "'Hazır mısınız Kadiköy Belediyesi?Geri dönüyorlar..." yazıldı. Tweet sosyal medyada da çok paylaşıldı. Kadıköy Belediyesi'nden Bodrum Belediyesi'nin bu tweetine yanıt gecikmedi. Kadıköy Belediyesi bu tweete esprili bir yanıt verdi. Resmi Twitterhesabından paylaşılan tweette ilginç bir resim kullanıldı ve 'Busabah gelenleri böyle karşıladık' diye yazıldı. Yer yerinden oyandı. İşte sosyal medyada iki belediyenin komik tweetlerin ardından yapılan yorumlar:
* Belediye olasım geldi sohbete bak.
* Demek ki belediyeler de sempatik olabiliyormuş.
* Bak elin belediyeleri nasıl geyik yapıyor.
* Yeldeğirmeni'nden bir fotoğraf bu. Komşumuz Ecevit. Kendisinden izin aldınız mı?
* Yeni bir aşk doğuyor.
* Muhabbet iyi çay söyleyeyim mi?
* Eğlence, şamata gırla gidiyor maşallah hizmete gelince anca bisiklet yolu yap bakalım
* Muhabbete bak iki devlet kurumu. Tabi Zaman bol olunca geyik kaçınılmaz.
* Tamam! Hadi güldük eğlendik. Şu Ziverbey'deki toza bir çözüm bulsanız.
* Çok yakışıyorsunuz.
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