Bayram tatilinin bilançosu: 67 ölü

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin son gününde Konya, Çorum, Aksaray, İzmir, Bolu, Balıkesir, Ankara, Çorum, Sivas, Kars, Aksaray, İstanbul, Ağrı, Samsun, Adana ve Kırakkale'de 20 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 5 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, Ahmet B'nin kullandığı 06 LOY 40 plakalı otomobil, Değirmenözü Mahallesi yakınlarında Fesih Aydın (52) yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli bisiklete çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü Aydın, Aysel Aydın (44) ile Nazlı (22) ve Leyla Kaçak (3) yaralandı. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Leyla Kaçak ile Aysel Aydın hayatını kaybetti.

Çorum'da meydana gelen kazada ise Mehmet Serkan Duran (22) yönetimindeki 16 NUA 15 plakalı otomobil, Palabıyık köyü kavşağında dönüş esnasında arkadan gelen Arif Öztürk (66) idaresindeki 52 FY 407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle ile araçlardaki Emrullah Aynacı (23), Rukiye Eker (46), Ergün (50), Sevil (26) ve Yaşar Duran (51), yaralandı. Yaralılardan sürücü Arif Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALI SAYISI: 573

Aksaray'daki kazada ise İbrahim Gürbüz (33) yönetimindeki 34 AK 7170 plakalı hafif ticari araç, Ankara karayolu 25. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Gürbüz hayatını kaybederken, araçta bulunan Sami (38), Nursima (1), Çiğdem (28), Hilal (8), Mehmet Akif (3), Aysel (34) ve Volkan Gürbüz (12) yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada da Orhan Küçüktürkmen (29) yönetimindeki 35 R 9052 plakalı otomobil, Gaziler Caddesi MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması üzerine refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki yaya Muhiyettin Ürgen'e (78) çarpan otomobil, ardından ağaca çarparak durdu. Ülgen'in yaşamını yitirdiği kazada, araçta bulunanlardan sürücü ile Hidayettin Deniz (76), Mustafa Gezer (68) ve Reyhan Şahbaz (28) yaralandı.

Gün içinde ayrıca Bolu, Balıkesir, Ankara, Çorum, Sivas, Kars, İstanbul, Ağrı, Kırakkale, Samsun, Sivas ve Adana'da meydana gelen kazalarda, 84 kişi yaralandı.

Bu kazalarla Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye, yaralı sayısı ise 573'e yükselmiş oldu.