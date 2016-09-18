Baba ocağını yaktı

Denizli'de oturan Zafer K. (59), 1970 ile 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor gibi takımlarda profesyonel olarak futbol oynadı. 3 çocuğu olan adam bir süre de antrenörlük yaptı, çok sayıda futbolcu yetiştirdi. Zafer K., sahip çıkamadığı oğlu Ü.U.K.'nın insanlara zarar verdiğini ve acilen tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, "Çaresiz kaldığım için ben de geçen gün evin çatısına çıkarak intihar etmek istedim, ancak polisler dalgınlığımdan faydalanıp, beni kurtardı. Artık yeter, ölmek istiyorum" diye konuştu. Oğlunun daha önce evin çatısındaki kiremitleri yola fırlattığı ve yoldan geçenleri yaraladığı için tutuklandığını anlatan acılı baba kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığını, yine olaylar çıkartarak insanlara zarar verdiğini ve dün oturdukları evi yaktığını söyledi. Ev kullanılmaz hale gelirken, baba çaresizliğine isyan etti. Zafer K., "Evde iki oğlumla birlikte 3 kişi yaşıyoruz. Annesi yıllar önce bırakıp gitti. Elimde dilekçeler var. Her yere müracaat ettim. Ancak oğlumu tedavi etmiyorlar. İnsanlara ve çevresine zarar veriyor. Polis alıyor,hastaneye götürüyor, sonra ise serbestbırakıyor. Futbolcu gençler yetiştirdimama kendi oğluma sahip çıkamadım.Oğlumu gözden kaçırdım, devletimizdenen büyük yardımı oğlumun tedavi edilmesiiçin istiyorum." diye konuştu.
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