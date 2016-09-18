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Ava giderken avlandılar

Ava giderken avlandılar
Antalya'dan yola çıkan 5 kişilik avcı ekibi önceki gece yasağa rağmen Konya'ya tavşan avlamaya gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, far ışığında tavşan avlayan kişileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada araçta vurulmuş 3 tavşan, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 dolu av fişeği ele geçirildi. Avcılara 9 bin 500 lira idari para cezası verildi. 32 bin lira değerindeki araçlarına da el konuldu.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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