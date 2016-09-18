Ava giderken avlandılar

Antalya'dan yola çıkan 5 kişilikavcı ekibi önceki gece yasağa rağmen Konya'yatavşan avlamaya gitti. Vatandaşlarınihbarı üzerine durum jandarma ekiplerinebildirildi. Olay yerine giden ekipler, far ışığındatavşan avlayan kişileri suçüstü yakaladı.Yapılan aramada araçta vurulmuş 3tavşan, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 doluav fişeği ele geçirildi. Avcılara 9 bin 500lira idari para cezası verildi. 32 bin liradeğerindeki araçlarına da el konuldu.
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