  1. Uykuda baskın!
  2. Koca dehşeti!

Amcaya namus kurşunu

13 yaşındaki çocuk, annesine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla amcasını öldürdü...

Amcaya namus kurşunu
Konya'da önceki gün 13 yaşındaki B.E, amcası Yunus E'nin (29), annesine cinsel tacizde bulunduğunu görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesi üzerine eve giden akrabaların ihbarıyla sağlık ekipleri, karnından ve kolundan vurulan amcanın öldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan B.E, jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunda amcası, annesine cinsel tacizde bulunduğu için ateş açtığını belirten B.E, tutuklanarak Ankara Sincan Çocuk Cezaevi'ne gönderildi. Yeğeni tarafından öldürülen amca ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Ali ALTUNDAŞ
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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