Amcaya namus kurşunu

Konya'da önceki gün 13 yaşındaki B.E, amcası Yunus E'nin (29), annesine cinsel tacizde bulunduğunu görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesi üzerine eve giden akrabaların ihbarıyla sağlık ekipleri,karnındanve kolundanvurulanamcanınöldüğünübelirledi. Olaydan sonra kaçan B.E, jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunda amcası, annesine cinsel tacizde bulunduğu için ateş açtığını belirten B.E, tutuklanarak Ankara Sincan Çocuk Cezaevi'negönderildi.Yeğeni tarafındanöldürülen amca iseotopsinin ardındantoprağa verildi.
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