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'ün hocası Paris'e kaçarken yakalandı

15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminin firari isimlerinden Hava Kuvvetleri İmamı olarak bilinen ’ün hocası , Paris’e kaçmaya çalışırken İstanbul Atatürk Havaalanı'nda yakalandı.

Adil Öksüzün hocası Parise kaçarken yakalandı
FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olarak bilinen 'ün hocası olan ve Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli FETÖ'cü , Fransa'ya kaçmak isterken havaalanında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

FETÖ kapsamında tutuklanan Gülen'in yakın dostu olan Turgutlu Mustafa Said Türk'ün oğlu ve FETÖ'nün şifresini çözecek isimler arasında yer ala Cemal Türk'ün ağabeyi olan Mehmet Türk'ün aynı zamanda Gülen'in yeğeni ile evli olduğu öğrenildi.

PARİS'E KAÇARKEN YAKALANDI
Babası Mustafa Said Türk'ün cemaat televizyonunda Fetullah Gülen'in elinde büyüdü diye ifade ettiği Mehmet Türk, İstanbul polisinden teslim alındı ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adil Öksüz'ün hocası olarak bilinen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan Mehmet Türk hastane çıkışı;" Fotoğrafımı iyi çekin, bütün FETÖ'cülerin Allah belasını versin" dedi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 01:24
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