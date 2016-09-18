FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olarak bilinen Adil Öksüz'ün hocası olan ve Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli FETÖ'cü Mehmet Türk, Fransa'ya kaçmak isterken havaalanında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
FETÖ kapsamında tutuklanan Gülen'in yakın dostu olan Turgutlu Mustafa Said Türk'ün oğlu ve FETÖ'nün şifresini çözecek isimler arasında yer ala Cemal Türk'ün ağabeyi olan Mehmet Türk'ün aynı zamanda Gülen'in yeğeni ile evli olduğu öğrenildi.
PARİS'E KAÇARKEN YAKALANDI
Babası Mustafa Said Türk'ün cemaat televizyonunda Fetullah Gülen'in elinde büyüdü diye ifade ettiği Mehmet Türk, İstanbul polisinden teslim alındı ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adil Öksüz'ün hocası olarak bilinen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan Mehmet Türk hastane çıkışı;" Fotoğrafımı iyi çekin, bütün FETÖ'cülerin Allah belasını versin" dedi.
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