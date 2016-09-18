Adana ayaklandı!

Adana'da dün Barış Buçakçı, 2 arkadaşı ile birlikte parka gitti. Grup, ayakkabılarını çıkartıp, çimlerin üzerinde oturarak sohbet etmeye başladı. Buçakçı, yanında taşıdığı askılı çantayı da yere bıraktı. Suriyeli Abdulselam El Mahmut ise çantayı alıp kaçmaya başladı. Şoka uğrayan adam, ayakkabılarını giymeye fırsat bulamadan şüphelinin peşinden koştu. Parktaki çalılık ve çakılların arasından koşan genç adam yaralandı. Acı içinde kalan Barış Buçakçı, Suriyeli gencin arkasından koşmayı bıraktı. Polis kısa sürede hırsızı yakaladı. Yürümekte zorlanan Buçakçı, "Arkadaşlarımla oturuyorduk, çanta da yerde yanımdaydı. Hızla alıp kaçmaya başladı. Ayakkabımı bile giymeye fırsatım olmadı. Peşinden koştum, doğal olarak da ayaklarım yaralandı" diye konuştu.