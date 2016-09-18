ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-26 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne katılacak. Burada Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama'nın öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika ve Ürdün'ün eş-ev sahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine katılması da öngörülüyor. Erdoğan zirvede Türkiye'nin mülteciler konusunda üstlendiği sorumlulukları vurgulayan bir konuşma yapacak. Aynı gün, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin vereceği resepsiyona iştirak etmesi planlanan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, ABD'li iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmesi ve medya kuruluşları temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmesi de planlanıyor.