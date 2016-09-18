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704 kişi itirafçı oldu

704 kişi itirafçı oldu
15 Temmuz darbe girişiminin ana üssü olan başkent Ankara'da darbe gecesinden bu yana 4 bin 963 darbeci tutuklanırken FETÖ'nün 73 kişiden oluşan üst düzey imamı da yakalandı. İtirafçılardan 704 kişi ise doğru bilgilerle yürütülen soruşturmada polisin elini kolaylaştırdı.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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