704 kişi itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ana üssü olan başkent Ankara'da darbe gecesinden bu yana 4 bin 963 darbeci tutuklanırken FETÖ'nün 73 kişiden oluşan üst düzey imamı da yakalandı. İtirafçılardan 704 kişi ise doğru bilgilerle yürütülen soruşturmada polisin elini kolaylaştırdı.