37 DAEŞ hedefine 142 fırtına mermisi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 26. günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün Azaz-Rai bölgeleri arasında, muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu'nun, güney istikametinde DAEŞ'e yönelik taarruzlarına devam ettiği, Rai bölgesinde üç meskun mahalde (Tel Şair, Tall Ar ve Kara Kuz) kontrolün sağlandığı belirtildi.

Rai-Cerablus bölgeleri arasında, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilen açıklamada, çatışmalar sırasında muhalif unsurlardan gün içerisinde yedi kişinin şehit düştüğü, dokuz kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Destek sağlayan unsurlarda, kayıp ve zayiat meydana gelmediği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 37 DEAŞ terör örgütü hedefine 142 adet fırtına mermisi atılmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Tel Ar'da bulunan iki hedefe iki bomba atılmış ve DEAŞ unsurlarınca kullanılan iki bina imha edilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından Baragidah, Gurur ve Kadriş bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına toplam beş hava harekatı icra edilmiş, dört DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş ve beş bina imha edilmiştir. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar ve bir adet gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir."

AFAD ve Kızılay'a ait unsurların, Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.