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22 ilin si 'ya çağrıldı

İçişleri Bakanlığının çağrısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 22 ilin si, güvenlik toplantısına katılmak için 'ya geldi.

22 ilin valisi Ankaraya çağrıldı

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van sini 'ya çağırdı.

başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Bölücü terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik sorunları ile terörle mücadele konuları kapsamlı olarak ele alınacak.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, saat 10.00'da basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı, İçişleri Bakanı Soylu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

İlgili kurumların bilgilendirmeleri ile devam edecek toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan ve ilgili güvenlik bürokrasisi yetkilileri katılacak.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 09:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Sayın bakanım çok sağ ol,milletimizin istediği kararlı demir yumrukla terörü tamamen temizleyelim.

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cevapla 18.09.2016 11:51
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