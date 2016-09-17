Yankee go home

TSK, Fırat Kalkanı’nı başlattı. Terör örgütü YPG korkudan ne yapacağını şaşırdı. İşgal ettiği yerlere ABD bayrağı astı! Türkiye sert çıktı. Amerikalılar ise dün müttefik olduğumuzu hatırladı. El Bab kentini DAEŞ’ten geri almak için yapılan operasyona 29 asker yolladı! Ancak ÖSO kuvvetleri “Suriye’den defolun” diyerek ABD’lileri postaladı
Türkiye, terör örgütlerine yönelik hem içeride hem dışarıda düğmeye bastı. 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun savaşçıları, Cerablus'u terör örgütü DAEŞ'ten geri aldı. Türkiye'de yaşayan mülteciler tam 2.5 yıl sonra askerimiz sayesinde yeniden evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Operasyonun ikinci durağı ise Kilis sınırındaki Çobanbey noktasıydı. ÖSO kısa sürede burada da üstünlük sağladı.
İKİYÜZLÜLÜĞÜN BÖYLESİ
DAEŞ'i ortadan kaldırdı. Ancak bu durum terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi şoka uğrattı. YPG'lilerFırat'ın batısından çıkarak Doğu'yayönelmeye başladı. Fena halde korkan YPG'liler, ABD bayrağının arkasına saklandı. YPG, işgal ettiği Tel Abyad'ın Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya önceki gün ABD bayrakları astı. YPG arması takan ABD askerlerinden sonra bayrakları da terörü korumaya aldı! Dün de bu kentin Gümrük binasının üstüne ABD bayrağının asıldığı anlaşıldı. Türkiye sert çıktı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook "Bu konudan haberimiz yok" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaların üzerinden kısa bir süre sonra ise ABD, Türkiye ile müttefik olduğunu hatırladı. Askerimiz, Fırat Kalkanı kapsamında Suriye'nin El Bab kentini ÖSO ile birlikte DAEŞ'ten geri almak için hazırlık yaparken, ABD sahneye çıktı! ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 29 asker harekata destek olmak amacıyla dün ÖSO'nun DAEŞ'ten temizlediği Çobanbey (El Rai) kasabasına ulaştı. Ancak ABD askerleri, ÖSO'nun tepkisiyle karşılaştı. ÖSO kuvvetleri "Biz ABD askeri istemiyoruz. Operasyonu Türk askeriyle yapıyoruz. ABD, Suriye'den defol" dedi.
MEHMETÇİKENGELLEDİ Bölgeden gelen iddialara göre ABD askerleri dün Çobanbey'e girdiğinde ÖSO savaşçıları tepki gösterdi. ABD'liler ÖSO'ya bağlı Nureddin el Zengi, Ceyşül Tahrir, Hamza Tugayı, Şam Cephesi ve Sultan Murat Tümeni tarafından sloganlarla protesto edildi. ÖSO mensupları "Amerika Suriye'den defol" şeklinde sloganlar attı. Bölgeden ayrılmak zorunda zorunda kalan ABD'lilere ise Türk askerleri eşlik etti.
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