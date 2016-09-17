Vay anasını

Zarina Albeğonova eski eşi işadamı Murat Aydemir’i ‘kızının psikolojisini bozduğu’ gerekçesiyle şikayet etti. Velayeti babada olan 9 yaşındaki Aylin polis zoruyla okulundan alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na verildi
Kuzey Osetyalı Zarina Albegonova, ABD'de tanışıp ülkesinde evlendiği işadamı Murat Aydemir'den olan iki kızından 9 yaşındaki Aylin'i de alabilmek için yıllardır büyük mücadele veriyor. Albegonova, son olarakAile ve Sosyal Bakanlığı'na bir şikayetdilekçesi vererek, eşinin yaşantısı nedeniylekızının psikolojisinin bozulduğunu iddia etti.Bakanlık, İstanbul İl Müdürlüğü'nebildirerek, konuyla ilgili acilen araştırmayapılarak bir rapor hazırlanmasını istedi. İl Müdürlüğü de pedagog ve polisle okula giderek, araştırma tamamlanıncaya kadar küçük kızın esirgeme kurumunda tutulmasına karar verdi.
BABAYI HAKLI BULDULAR
Okul yönetimi ve baba mahkeme kararı olmada küçük kızın yurda konulamayacağını belirterek karşı çıktı. Polis, çocuğu zorla alarak esirgeme kurumuna götürdü. Babanın direnmesi üzerine kurum Gaziosmanpaşa nöbetçi çocuk mahkemesinden, gerekli sosyal inceleme ve değerlendirme yapılıncaya kadar 30 gün süreyle acil koruma kararı istedi. Mahkeme bu talebi kabul etti. Baba, kızının durumunun kanunkapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterekitiraz etti. İtiraz çocuk ağır ceza mahkemesindedeğerlendirilirken, esirgemekurumu, çocuğun acil koruma altına alınacakçocuk olmadığı, çocuğun psiko-sosyalgelişim durumunun göz önünde bulundurulmasıgerektiği belirterek hazırladığı raporuve çocuğu mahkemeye gönderdi. Mahkeme de "Her ne kadar acil koruma kararı verilmiş ise de çocuk hakkında rapor düzenlendiği, itiraza konu kararın ortadan kalktığı, çocuğun babaya teslimine" şeklinde karar verdi. 3 gün esirgeme kurumunda kalan küçük Aylin babasına teslim edildi.
İddiaya göre, Murat Aydemir, Osetya'da yaptıkları evliliği Türkiye'de tescil ettirmedi. Kızları Aylin ile Selin ABD'de doğdu. Murat Aydemir, çocuklarını nüfusuna yazdırmak istedi. Bir süre sonra çiftin arasında sorunlar başladı.
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