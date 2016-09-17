Vatikan: Türkiye haklı

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuzdarbe girişimine karşı Türkiye'de bütün insanların ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleştiğini söyledi. ABD'de yayımlanan haftalık gazete National Catholic Reporter'a demeç veren Monsenyör Paul Russell "15 Temmuz darbesi, Türk halkı için oldukça sarsıcı bir olaydı. Bu olayın abartılı bir travma olduğunu düşünmüyorum. Görünen o kiTürk hükümetinin söylediği gibi FetullahGülen'in ya da onun takipçilerinin doğrudansorumluluğu olduğuna dair bir konsensüsvar. Dışarıdan bakan insanlar için bu şok etkisi yapıyor ancak Türkiye'den bakıldığında hükümetin doğru olanı yaptığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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