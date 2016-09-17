  1. Kozmik çiftlik
  2. Savcı intihar etti

: Türkiye haklı

Vatikan: Türkiye haklı
Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () girişimine karşı Türkiye'de bütün insanların ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleştiğini söyledi. ABD'de yayımlanan haftalık gazete National Catholic Reporter'a demeç veren Monsenyör Paul Russell "15 Temmuz darbesi, Türk halkı için oldukça sarsıcı bir olaydı. Bu olayın abartılı bir travma olduğunu düşünmüyorum. Görünen o ki Türk hükümetinin söylediği gibi Fetullah Gülen'in ya da onun takipçilerinin doğrudan sorumluluğu olduğuna dair bir konsensüs var. Dışarıdan bakan insanlar için bu şok etkisi yapıyor ancak Türkiye'den bakıldığında hükümetin doğru olanı yaptığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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