TÜBİTAK yeniden yapılandırılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dönüşümden sonraki süreçte TÜBİTAK'ta kullanıcısı ve sahibi belli olmayan projelerden çok, kullanıcı ve sahibi belli projeler yürütüceğiz." dedi.

Bakan Özlü, AA muhabirinin, TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılması sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

'SAHİPLİ PROJE' DÖNEMİ

Kurum için tasarlanan çalışma modeli hakkında bilgi veren Özlü, dönüşümden sonraki süreçte TÜBİTAK'ta "sahipli proje" yürütmeyi planladıklarını ifade etti. Modeli örnek vererek açıklayan Özlü, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'ta bir aşı geliştirme projesi yürütüyorsak, burada işin en başından itibaren Sağlık Bakanlığının olmasını sağlayacağız. Tohum üzerine çalışıyorsak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işin başından itibaren bizimle beraber olmasını isteyeceğiz. Diğer bakanlıklarımızla müşterek çalışmak, güç birliği yapmak istiyoruz. Kullanıcısı ve sahibi belli olmayan projelerden çok, kullanıcı ve sahibi belli projeler yürüteceğiz."