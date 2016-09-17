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DEAŞ mevzilerini vuruyor

kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Baragat köyündeki mevzilerini akşam saatlerinde yeniden vurmaya başladı.

TSK DEAŞ mevzilerini vuruyor
Sabah saatlerinde sınıra 3 kilometre uzaklıkta bulunan DEAŞ kontrolündeki Azez'in Baragat köyünde yaşanan hareketlilik akşam saatlerinde yeniden başladı. Yaşanan patlamalar Türkiye tarafından net bir şekilde görülüyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 21:06
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