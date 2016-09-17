Tatilde 8 günlük acı bilanço

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehirler arasında trafik artarken, alınan önlemlere rağmen tatil dönüşünde de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilemedi. DHA muhabirlerinin haberlerine göre, tatilin ilk 8 gününde saat 17.00'ye kadar meydana gelen toplam 123 trafik kazasında 67 kişi öldü, toplam 448 kişi de yaralandı. Kazaların günlere göre dağılımı şöyle:

- Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 10 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 21 kazada 13 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı.

- Bayram tatilinin ikinci günü olan 11 Eylül Pazar günü meydana gelen 13 kazada ise 11 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

- Tatilinin 3'üncü günü ve Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 12 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 14 kazada ise 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

- Tatilinin 4'üncü günü ve Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 13 Eylül Salı günü meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

- Tatilin 5'inci, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 14 Eylül Çarşamba günü meydana gelen 10 kazada 6 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

- Tatilin 6'ncı, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü meydana gelen kazalarda 9 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

- Tatilin 7'nci günü 16 Eylül Cuma günü meydana gelen 32 kazada 8 kişi öldü, 116 kişi yaralandı.

- Tatilin 8'inci günü bugün 17 Eylül cumartesi günü saat 17.00'ye kadar meydana gelen 20 kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi yaralandı. Bugünkü kazalar; Ağrı, adıyaman, Kahramanmaraş, Samsun, İstanbul, Edirne, Sivas, Konya, Erzincan, Düzce, Tekirdağ, Aksaray, Zonguldak ve Çorum'da meydana geldi.